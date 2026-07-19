Lombardia tac e radiografie sul fascicolo sanitario elettronico | Così avremo diagnosi più accurate e meno liste d' attesa

In Lombardia, le immagini di esami come tac, radiografie e risonanze magnetiche sono ora accessibili online tramite il fascicolo sanitario elettronico. Questa novità consente di visualizzare rapidamente le immagini e confrontarle tra ospedali o ambulatori diversi, eliminando l’uso di supporti fisici come i CD. L’obiettivo è migliorare la precisione delle diagnosi e ridurre i tempi di attesa per i pazienti. La piattaforma permette di ottenere le immagini in pochi minuti.

Immagini a disposizione nel giro di pochi minuti: tac, radiografie, risonanze magnetiche. Finalmente disponibili online, senza bisogno di vetusti cd. La possibilità di confrontare facilmente esami fatti in ospedali o ambulatori diversi. Sono i benefici che i cittadini avranno quando sarà completato il potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico, in cui da qualche settimana si sta introducendo la pubblicazione diretta delle immagini radiologiche e diagnostiche. A occuparsi del progetto è la società regionale Aria spa con cinque fornitori selezionati tramite una gara. Si sta partendo con gli esami delle aree di radiologia e medicina nucleare, cardiologia ed endoscopia, con l'obiettivo di estendere progressivamente la funzione a tutte le specialità che utilizzano immagini in formato standard Dicom. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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