Sono state pubblicate diverse recensioni sui quattro mazzi Commander di Magic the Gathering Marvel Heroes Precon, con analisi che vanno dalla potenza complessiva alle meccaniche di gioco. Alcuni hanno valutato i mazzi in base alla forza, altri hanno analizzato le nuove meccaniche riga per riga, mentre altri ancora hanno considerato il prezzo di circa 75 dollari per ciascun mazzo. Nessuna analisi si è concentrata esclusivamente sul livello di fedeltà rispetto ai fumetti.

Di recensioni sui quattro mazzi Commander di Marvel Super Heroes ne sono uscite parecchie: c’è chi li ha classificati dal più forte al più debole, chi ha spulciato ogni nuova meccanica riga per riga, chi si è concentrato solo sul prezzo (75 dollari a mazzo, mica bruscolini). Quello che quasi nessuno ha fatto davvero è fermarsi a chiedersi: la meccanica scelta racconta bene il potere del personaggio, o è solo un’etichetta appiccicata sopra un archetipo già pronto? Proviamo a vederlo insieme, mazzo per mazzo. Wakanda Forever, lunga vita al re!. Qui la sinergia flavor-meccanica è da manuale con il tema “Monarca”: chi indossa la corona (sono gli... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Magic the Gathering Marvel Heroes Precon Commander, qual è il più “comic accurate”?

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Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes - Debut

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