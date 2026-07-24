Ilaria Salis afferma di non aver ricevuto la notifica legale e di essere stata considerata irreperibile. La donna commenta: «Non vi sembra assurdo?» Dopo la condanna in primo grado a pagare 300mila euro a due collaboratori, si difende sostenendo di non aver avuto modo di conoscere l'atto. La vicenda riguarda una causa legale intentata contro di lei, con le parti coinvolte che richiedono il pagamento di una somma considerevole.

In risposta alla bufera che l’ha investita per la condanna in primo grado a risarcire con 300mila euro due collaboratori che per il tribunale sono stati licenziati senza giusta causa, Ilaria Salis tenta la controffensiva mediatica attraverso delle storie Instagram e un’intervista a Repubblica, in cui sostanzialmente si presenta come vittima su due fronti: quello del rapporto con i collaboratori licenziati, che in sintesi accusa di slealtà politica e professionale, e quello giudiziario, dove sembra addirittura adombrare una macchinazione procedurale che le avrebbe impedito di venire a conoscenza della causa e dunque di difendersi. La versione di Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis veste i panni della vittima: «Non ho ricevuto la notifica e mi hanno considerata irreperibile, non vi sembra assurdo?»

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