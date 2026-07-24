Ilaria Salis su licenziamento collaboratori | Ho saputo del processo dopo condanna Ho fatto appello

Ilaria Salis ha dichiarato di aver appreso del processo solo dopo aver ricevuto una condanna e di aver presentato un appello. Ha affermato di aver avuto fiducia che si farà chiarezza e ha sottolineato di non aver potuto presentare documenti a sua discolpa prima della condanna.

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Ho piena fiducia che verrà fatta chiarezza. Ho saputo del processo solo dopo la condanna e non ho potuto presentare la documentazione a mia discolpa. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Quando gliel'ho comunicato, hanno detto che mi avrebbero rovinata", lo ha detto Ilaria Salsi sui social dopo la condanna al pagamento di 300mila euro per il licenziamento illegittimo di due collaboratori. Ig Ilaria Salis - not for sale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Morte di Fakir, il legale della famiglia: "Soffocamento? Non mi sento di smentirlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ilaria Salis sul licenziamento dei collaboratori: Ho saputo del processo dopo la condanna. Ho fa...

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@valoreviola Probabilmente...Con grande cura dei dettagli storici riferendomi al caso, discriminatorio commesso da Ilaria Salis licenziamento improprio di due suoi dipendenti. Non è stato compreso! Quella teiera specchio della causa, inaccettabile, quind x.com

Ilaria Salis scopre che a volte licenziare è necessario, perfino doveroso reddit

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