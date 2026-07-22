Ilaria Salis condannata a Milano | Licenziò due suoi collaboratori senza giusta causa Lei | Vicenda surreale non ho saputo difendermi
Il Tribunale di Milano ha condannato un eurodeputato per aver licenziato due collaboratori senza motivo valido. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale contro l’esponente di un partito di sinistra. L’eurodeputata ha commentato la vicenda definendola surreale, affermando di non essere riuscita a difendersi adeguatamente. La sentenza riguarda il mancato rispetto delle procedure di licenziamento e la mancanza di giusta causa nei due casi.
Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, perché avrebbe licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. A riferirlo è Adnkronos. A pesare sull’esito del procedimento è stata anche la sua contumacia: i due ex dipendenti, infatti, non sono riusciti a notificare il ricorso all’indirizzo di residenza ufficiale dell’europarlamentare. La sentenza, emessa dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Milano e visionata dall’agenzia, accoglie integralmente le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Open.online
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