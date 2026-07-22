Ilaria Salis condannata a Milano | Licenziò due suoi collaboratori senza giusta causa Lei | Vicenda surreale non ho saputo difendermi

Il Tribunale di Milano ha condannato un eurodeputato per aver licenziato due collaboratori senza motivo valido. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale contro l’esponente di un partito di sinistra. L’eurodeputata ha commentato la vicenda definendola surreale, affermando di non essere riuscita a difendersi adeguatamente. La sentenza riguarda il mancato rispetto delle procedure di licenziamento e la mancanza di giusta causa nei due casi.

Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, perché avrebbe licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. A riferirlo è Adnkronos. A pesare sull’esito del procedimento è stata anche la sua contumacia: i due ex dipendenti, infatti, non sono riusciti a notificare il ricorso all’indirizzo di residenza ufficiale dell’europarlamentare. La sentenza, emessa dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Milano e visionata dall’agenzia, accoglie integralmente le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. 🔗 Leggi su Open.online

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Ilaria Salis è stata condannata a pagare 300mila euro per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. La paladina dei diritti e delle cause di sinistra è risultata persino contumace al processo, smentita nei fatti proprio su quel terreno del lavoro che la x.com

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Condannata Ilaria Salis, oltre 300mila euro di risarcimento: la decisione del giudiceIlaria Salis condannata in primo grado dal Tribunale di Milano: dovrà risarcire oltre 300mila euro ai due ex collaboratori licenziati senza giusta causa. notizie.it

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