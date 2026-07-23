Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato una dirigente per aver licenziato due ex collaboratori senza giusta causa. La decisione ha suscitato reazioni di natura politica, generando un acceso dibattito pubblico. La sentenza stabilisce che il licenziamento non era conforme alle norme, senza ulteriori dettagli sul procedimento o le motivazioni specifiche. La vicenda ha coinvolto diverse fazioni politiche, alimentando discussioni sulla gestione delle relazioni lavorative.

Continua a far discutere la condanna di Ilaria Salis disposta dal Tribunale del Lavoro di Milano per il licenziamento, ritenuto privo di giusta causa, di due ex collaboratori. Nella sentenza di primo grado del giudice Franco Caroleo è stato disposto che l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha già annunciato di aver impugnato il provvedimento, dovrà risarcire i due ex assistenti con una somma di poco superiore ai 300mila euro. Secondo il giudice, sarebbe spettato a Salis, in qualità di datrice di lavoro, “l’onere della prova della giusta causa”, ma l’eurodeputata è rimasta “contumace” nel procedimento e “non ha evidentemente assolto al proprio onere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bufera su Ilaria Salis: dopo la condanna dal Tribunale del Lavoro per aver licenziato due ex collaboratori, esplode lo scontro politico

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Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa reddit

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