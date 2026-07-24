Il tribunale di Milano ha condannato l’europarlamentare Ilaria Salis a pagare oltre 300.000 euro a due ex collaboratori. La decisione si basa sul fatto che i due erano stati licenziati senza una motivazione valida e senza giusta causa. Salis aveva spiegato che i collaboratori non rispondevano alle email e che voleva danneggiarla.

L’europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del tribunale di Milano a risarcire con più di 300.000 euro due suoi collaboratori licenziati senza giusta causa. Salis però risponde che non era affatto senza giusta causa, aveva le prove, ma non le ha potute presentare perché non è stata informata del procedimento. Per questo ha fatto ricorso. La corte d’appello ha sospeso l’efficacia della sentenza e dopo l’estate ci sarà l’udienza. Ilaria Salis non ha partecipato alle udienze La sentenza è stata sospesa Come sono andate le cose? L'impatto politico Ilaria Salis non ha partecipato alle udienze Ilaria Salis, europarlamentare tesserata di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata a risarcire per un totale di 300. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis spiega il licenziamento degli ex collaboratori, "non rispondevano alle mail, volevano rovinarmi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due ex collaboratoriIl Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato un eurodeputato a pagare oltre 300mila euro a due ex collaboratori.

Ilaria Salis condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratoriUn europarlamentare è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori.

Temi più discussi: Ilaria Salis di nuovo nei guai, condannata dal tribunale di Milano: Ha licenziato due collaboratori senza giusta causa; Condanna a Ilaria Salis, è lite tra i partiti. Avs la difende, FdI: stavolta non scappa. Lei: delle udienze non sapevo nulla; Licenziamento ingiusto Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori con oltre trecentomila euro; Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro.

Ilaria Salis: Chiarirò tutto sul mio staff: ho le prove, ma ho saputo del processo dopo la condanna x.com

Ilaria Salis: Chiarirò tutto sul mio staff: ho le prove, ma ho saputo del processo dopo la condannaDopo l’estate ci sarà l’udienza di appello e, spiega, ho piena fiducia che verrà fatta chiarezza. Alla destra che chiede ... huffingtonpost.it

Ilaria Salis: Collaboratori licenziati? Non rispondevano alle mail e non ci parlavamo più. Non sapevo nulla del processoNon mi sono mai arrivate le notifiche. Ilaria Salis, l'europarlamentare di Avs, condannata a risarcire 300mila euro a due collaboratori licenziati, in un'intervista ... leggo.it