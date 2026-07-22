Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due ex collaboratori

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato un eurodeputato a pagare oltre 300mila euro a due ex collaboratori. La causa riguarda la comunicazione di recesso anticipato dei contratti di lavoro, avvenuta senza che fosse dimostrata una giusta causa. La sentenza si basa sulle prove che attestano la mancanza di motivazioni legittime per la risoluzione dei contratti. La decisione è definitiva.

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Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l’eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con più di 300mila euro due ex collaboratori a cui avrebbe annunciato il recesso anticipato del contratto di lavoro senza giusta causa. Le sentenza di primo grado, che risale allo scorso marzo, è stata commentata con una nota dalla stessa Salis, che ha scritto: “ Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti”. “La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni”, ha dichiarato Salis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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