Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l’eurodeputata Ilaria Salis a risarcire con più di 300mila euro due ex collaboratori a cui avrebbe annunciato il recesso anticipato del contratto di lavoro senza giusta causa. Le sentenza di primo grado, che risale allo scorso marzo, è stata commentata con una nota dalla stessa Salis, che ha scritto: “ Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiduciosa che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti”. “La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni”, ha dichiarato Salis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due ex collaboratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis condannata per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratoriUn europarlamentare è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori.

Ilaria Salis condannata (in contumacia) per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratoriIl tribunale ha condannato in contumacia un europarlamentare di un partito sovranista per aver licenziato senza giusta causa due collaboratori.

Temi più discussi: Ilaria Salis di nuovo nei guai, condannata dal tribunale di Milano: Ha licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa; Tg Economia – 22/7/2026; Argentina, si allarga l'inchiesta Fbi sulla Federazione per riciclaggio di denaro; Como, ritrovata senza vita Arwa: la bimba di 9 anni era scomparsa nel lago.

Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori. Secondo quanto riporta Adnkronos, il Tribunale di Milano l’ha condannata in contumacia per il licenziamento senza giusta causa dei due lavoratori. La decisione arriva al termine della causa civile avviata dopo l’i x.com

Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa reddit

Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euroDalle barricate per la tutela dei lavoratori alle aule di tribunale nel ruolo di datrice di lavoro soccombente. Il verdetto emesso dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Mila ... msn.com

Condannata Ilaria Salis, oltre 300mila euro di risarcimento: la decisione del giudiceIlaria Salis condannata in primo grado dal Tribunale di Milano: dovrà risarcire oltre 300mila euro ai due ex collaboratori licenziati senza giusta causa. notizie.it