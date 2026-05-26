Durante una puntata di L’Aria Che Tira, un europarlamentare ha pronunciato una frase che ha suscitato sorpresa tra i presenti. Nel corso di un confronto acceso con un altro ospite, ha detto qualcosa che ha lasciato gli spettatori e i partecipanti interdetti, portando a un momento di imbarazzo in diretta. La frase in questione ha generato reazioni di sorpresa e ha attirato l’attenzione sui social media. Non sono state riportate ulteriori precisazioni o chiarimenti riguardo al contesto dell’affermazione.

Momento curioso durante una puntata de L’Aria Che Tira, dove l’europarlamentare Ilaria Salis è stata protagonista di uno scivolone linguistico nel corso di un acceso dibattito con Francesco Giubilei. Lo scontro in studio. Il confronto verteva sulle iniziative legate alla Flotilla e sull’attivismo internazionale. Nel corso della discussione, Salis ha utilizzato il termine «zelanza», una parola inesistente che ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori e dei social. Il dibattito si è acceso soprattutto sulle posizioni politiche e sulle manifestazioni di sostegno alla causa palestinese. Nel corso del confronto, Giubilei ha rivendicato il valore della libertà di espressione: «Difenderò sempre la libertà, e la libertà è anche quella di andare in piazza a dire quelle stupidaggini». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilaria Salis, gaffe in tv durante il confronto sulla Flotilla: “L’ha detto davvero?!?”

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