Una donna è stata licenziata e ha dichiarato che i due ex collaboratori erano inadeguati alle loro funzioni. Dopo averli licenziati senza giusta causa, sarà costretta a risarcirli con 300mila euro complessivi. La stessa persona ha inoltre commentato che i licenziati non erano adatti ai loro ruoli, aggiungendo un’altra accusa alla vicenda.

Oltre il danno, la beffa. Dopo aver licenziato due collaboratori "senza giusta causa" - e per questo dovrà risarcirli, entrambi, per 300mila euro -, Ilaria Salis si spinge ancora più in là e dichiara che i due "erano inadeguati alle funzioni". Non solo. L'eurodeputata di Avs assicura che fino alla sentenza non sapeva nulla del procedimento. E per questo, giura, "non ho avuto la possibilità di difendermi nel giudizio di primo grado (svoltosi in mia assenza e a mia insaputa)". Ma la frittata ormai è fatta. La paladina dei diritti dei lavoratori ha perso definitivamente la faccia. Da Fratelli d'Italia dicono: "C'è una differenza sostanziale tra chi usa i diritti come slogan e chi li rispetta nei fatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, licenziati e umiliati: "Inadeguati alle mie funzioni"

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