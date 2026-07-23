Due assistenti sono stati licenziati e una donna, Ilaria Salis, è stata condannata dal tribunale per averli licenziati senza giusta causa. La decisione riguarda il procedimento legale avviato contro di lei, che si occupa di gestione del personale. La condanna è stata pronunciata in seguito alle accuse di licenziamento ingiustificato nei confronti dei due collaboratori.

È stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori "senza giusta causa". Non stiamo parlando di un imprenditore senza scrupoli ma della paladina di Avs, Ilaria Salis. Come riporta l’agenzia Adnkronos, a far tornare nei guai l’eurodeputata è stato ancora una volta un “problema di casa”. Proprio l’assenza di una residenza costa, all’europarlamentare, contumace per l’intero procedimento, una condanna a oltre 300mila euro. È quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro con una sentenza (in possesso dell’Adnkronos) che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo ufficiale di residenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due assistenti licenziati. Ilaria Salis condannata

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