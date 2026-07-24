Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato alcuni collaboratori senza giusta causa. Nei contratti firmati emergono clausole specifiche, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. L’europarlamentare coinvolto ha contestato la sentenza, affermando di avere le prove e di non essere stato avvisato in tempo per partecipare all’udienza. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

La condanna per licenziamento senza giusta causa nei confronti di Ilaria Salis è stata contestata dall’europarlamentare. Ha infatti dichiarato di avere le prove, ma di non aver potuto presenziare in aula perché non aveva ricevuto l’avviso. Emergono nuovi dettagli sugli accordi con i due ex collaboratori, definiti dal giudice dei dipendenti a tempo determinato più che dei soggetti con partita IVA. Le stesse dichiarazioni di Salis confermerebbero quanto stabilito dal giudice. Le clausole del contratto Come riporta Il Giornale, emergerebbero dei dettagli sui contratti dei due ex collaboratori di Ilaria Salis che potrebbero rendere la vicenda più difficile da far rientrare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori, spuntano dettagli sulle clausole nei contratti

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Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro

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