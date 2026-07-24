Ilaria Salis condannata cosa pensate delle sue spiegazioni sulla vicenda?
Ilaria Salis è stata condannata in un procedimento giudiziario. Durante il processo, ha presentato alcune spiegazioni sulla vicenda, che sono state valutate dai giudici. Le sue dichiarazioni sono state commentate da diverse persone, con opinioni che vanno dal credere alle sue parole al ritenere le spiegazioni poco convincenti o ridicole. La sentenza definitiva è stata emessa in base alle prove raccolte nel corso del procedimento.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mi convincono","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Mi lasciano dei dubbi","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Le credo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Le trovo ridicole","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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