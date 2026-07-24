Quasi 7.000 persone si sono radunate alle Cascine per ascoltare i Litfiba durante il loro concerto. La band ha riproposto la formazione originale, con i membri storici sul palco. La scena si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, con il pubblico che ha cantato e ballato sulle note di brani storici. La serata ha visto una forte presenza di fan, molti dei quali hanno assistito a questo ritorno alle origini.

Tornare alla formazione originale non è un puro atto simbolico o formale. È una questione di qualità, per dirla alla maniera di un’altra band dai destini contigui. La formazione originale: Piero Pelù al carisma, Ghigo Renzulli all’energia, Antonio Aiazzi alle atmosfere, Gianni Maroccolo alla perfezione stilistica. Andrebbe forse scritta così, invece dei classici «voce, chitarra, tastiere e basso» perché c’è un’alchimia, all’interno dei Litfiba, che va oltre la distinzione dei ruoli e degli strumenti: è un processo di amalgama di qualità umane, di anime, di vite, stili, mood, che è il vero segreto di una band che da oltre 40 anni non è stata ancora scalzata da nessuno nel cuore di molti appassionati. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Il viaggio nel tempo dei Litfiba e con loro dei quasi 7 mila delle Cascine

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