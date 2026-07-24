Life&People.it Alcuni dettagli passano quasi inosservati nella visione d’insieme di un outfit, eppure sono quelli che imprimono carattere ad un capo di abbigliamento. Può essere il ricamo che segue la linea di una giacca, una trama all’uncinetto che spezza la continuità, una passamaneria intrecciata a mano. Tutti elementi che non sempre attirano l’attenzione al primo sguardo ma che, nell’architettura complessiva di un abito o di un accessorio, trasformano l’ordinario in qualcosa di unico. In questo contesto storico, in cui la produzione si è velocizzata e tecnologizzata, la moda fatta a mano torna alla ribalta e lo fa in un modo tranciante: non più nostalgia del passato, ma pura scelta progettuale e, il valore, più che nell’oggetto finito, risiede anche nel tempo, nella manualità e nella ricerca necessari per realizzare un capo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il valore del fatto a mano nella moda: i dettagli che cambiano l’outfit

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Come Riconoscere il VERO Valore di una Borsa Dipinta a Mano

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