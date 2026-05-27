Fièra – L’arte del fare | il valore del fatto a mano in un’esperienza immersiva tra artigiani e designer

Notizia in breve

Una mostra all'aperto mette in evidenza l’artigianato contemporaneo, l’uso del fatto a mano e la collaborazione tra artigiani e designer. L’evento si svolge in uno spazio pubblico, con esposizioni e dimostrazioni pratiche di diverse tecniche artigianali. L’obiettivo è promuovere la cultura del lavoro manuale e valorizzare le competenze artigiane attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire le metodologie e i risultati della produzione artigianale moderna.