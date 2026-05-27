Fièra – L’arte del fare | il valore del fatto a mano in un’esperienza immersiva tra artigiani e designer
Una mostra all'aperto mette in evidenza l’artigianato contemporaneo, l’uso del fatto a mano e la collaborazione tra artigiani e designer. L’evento si svolge in uno spazio pubblico, con esposizioni e dimostrazioni pratiche di diverse tecniche artigianali. L’obiettivo è promuovere la cultura del lavoro manuale e valorizzare le competenze artigiane attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire le metodologie e i risultati della produzione artigianale moderna.
Un racconto a cielo aperto dedicato all’artigianato contemporaneo, alla creatività e al valore del fatto a mano. Dopo l'esordio nel periodo di Pasqua, torna a Riccione “Fièra – L’arte del fare”, la manifestazione che invita alla scoperta del tempo della produzione, della sostenibilità e delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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