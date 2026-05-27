Fièra – L’arte del fare | il valore del fatto a mano in un’esperienza immersiva tra artigiani e designer

Da riminitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una mostra all'aperto mette in evidenza l’artigianato contemporaneo, l’uso del fatto a mano e la collaborazione tra artigiani e designer. L’evento si svolge in uno spazio pubblico, con esposizioni e dimostrazioni pratiche di diverse tecniche artigianali. L’obiettivo è promuovere la cultura del lavoro manuale e valorizzare le competenze artigiane attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire le metodologie e i risultati della produzione artigianale moderna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un racconto a cielo aperto dedicato all’artigianato contemporaneo, alla creatività e al valore del fatto a mano. Dopo l'esordio nel periodo di Pasqua, torna a Riccione “Fièra – L’arte del fare”, la manifestazione che invita alla scoperta del tempo della produzione, della sostenibilità e delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francesco Chiofalo e le Iene: cosa cè dietro il tatuaggio istantaneo | RUVIDO 322

Video Francesco Chiofalo e le Iene: cosa cè dietro il tatuaggio istantaneo? | RUVIDO 322

Notizie e thread social correlati

Nel ricordo del sisma ’76 il valore del “fare” friulano: gli artigiani celebrano San GiuseppeIn occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, gli artigiani del Friuli Venezia Giulia si preparano a celebrare la festa di San...

A Caserta arriva 'Musica Immersiva': esperienza tra realtà virtuale, arte e paesaggi a 360 gradiA Caserta si terrà il progetto “Musica Immersiva” il 16 e 17 maggio 2026 presso lo Spazio Design Indipendente di via Antonio.

Argomenti più discussi: Arte Fiera 50 – C’è tempo; Il tempo ritrovato della fiera; Arte Fiera arriva a 50 edizioni: le prime novità in programma per il 2027; Arte Fiera 2027 guarda avanti: Bologna celebra i 50 anni tra performance, carta e nuove visioni.

L'arte del XVIII secolo: tra illuminismo, rivoluzioni e grandi artistiL'arte del XVIII secolo nasce nel contesto del movimento illuminista, opponendosi ai rigidi schemi barocchi e cercando di esprimere libertà e indipendenza artistica. Il secolo è diviso in due fasi: la ... skuola.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web