Mano nella mano con la fidanzata | Michele Sodano è il secondo candidato sindaco che ha votato

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un candidato sindaco ha votato questa mattina alla scuola Anna Frank del Quadrivio Spinasanta. È arrivato a piedi poco dopo le 10:35, accompagnato dalla fidanzata. La sua presenza è stata accompagnata da un gesto di vicinanza con la partner. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla sua partecipazione alle operazioni di voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È arrivato a piedi alla scuola Anna Frank del Quadrivio Spinasanta poco dopo alle 10:35, mano nella mano con la fidanzata Cristiana. Ha salutato le forze dell'ordine ed è entrato nella sezione 57. Il candidato sindaco Michele Sodano ha poi constatato una normativa introdotta quest'anno: l'urna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'attore si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana trentenne Narah Baptista, facendo impazzire i fotografiSul tappeto rosso di Cannes, l’attore è stato visto insieme alla fidanzata, una modella brasiliana di 30 anni, mentre si faceva strada tra i...

Il Pd ha deciso: "sì" al candidato sindaco Michele Sodano, il Centrodestra resta su strade paralleleIl Partito Democratico in provincia di Agrigento ha confermato il sostegno a Michele Sodano come candidato sindaco, mentre il Centrodestra mantiene...

Si parla di: Agrigento pronta al voto tra ultimi comizi e appelli last minute: cala il sipario sulla campagna elettorale; Agrigento, ufficiale l’ordine dei comizi finali: maratona elettorale a Porta di Ponte.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web