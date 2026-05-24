Mano nella mano con la fidanzata | Michele Sodano è il secondo candidato sindaco che ha votato

Un candidato sindaco ha votato questa mattina alla scuola Anna Frank del Quadrivio Spinasanta. È arrivato a piedi poco dopo le 10:35, accompagnato dalla fidanzata. La sua presenza è stata accompagnata da un gesto di vicinanza con la partner. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla sua partecipazione alle operazioni di voto.

È arrivato a piedi alla scuola Anna Frank del Quadrivio Spinasanta poco dopo alle 10:35, mano nella mano con la fidanzata Cristiana. Ha salutato le forze dell'ordine ed è entrato nella sezione 57. Il candidato sindaco Michele Sodano ha poi constatato una normativa introdotta quest'anno: l'urna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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