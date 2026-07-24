Il presidente della regione Toscana e il sindaco del comune si sono immersi nuovamente nelle acque fredde del torrente Ciuffenna, in un gesto che rappresenta un appuntamento tradizionale dell’estate locale. L’evento si è svolto nel contesto dell’inaugurazione dei nuovi giardini, con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra il borgo e il suo corso d’acqua. La manifestazione si ripete annualmente, consolidando una consuetudine tra le figure istituzionali e la comunità.

È diventato ormai un appuntamento simbolico dell’estate di Loro Ciuffenna. Anche quest’anno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco Andrea Rossi si sono immersi nelle gelide acque del torrente Ciuffenna, ripetendo il gesto già compiuto lo scorso anno per celebrare il legame tra il borgo e il suo corso d’acqua. Il tradizionale tuffo ha concluso la mattinata di ieri dedicata all’inaugurazione dei nuovi Giardini Belvedere, il nuovo spazio pubblico realizzato in via Venturino Venturi grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione Toscana. "Lancio la sfida a Vannacci e Renzi, vi sfidiamo a Loro e il nostro campione sarà il sindaco Andrea Rossi", ha detto simpaticamente Giani mentre era in acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tuffo nel Ciuffenna. Giani inaugura i giardini e rinnova la tradizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Loro Ciuffenna, inaugurati i Giardini Belvedere. Tuffo nel Ciuffenna di Giani

Notizie e thread social correlati

Loro Ciuffenna inaugura i nuovi Giardini BelvedereDomani, giovedì 23 luglio, a Loro Ciuffenna si terrà l’inaugurazione dei nuovi Giardini Belvedere, situati in via Venturino Venturi.

Firenze inaugura ponte Caterina e Nadia Nencioni, sindaca Funaro: “Un giorno che porterò nel cuore”. Giani: “Momento storico”Sabato 30 maggio, a Firenze, si è tenuta l’inaugurazione del ponte sull’Arno intitolato a Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di via dei...

Temi più discussi: Il tuffo nel Ciuffenna. Giani inaugura i giardini e rinnova la tradizione; VIDEO | Giani si tuffa (di nuovo) nel Ciuffenna; A Loro il tuffo nel Ciuffenna diventa una tradizione: Rossi e Giani ancora nelle acque gelide del torrente; Si è rinnovato il tuffo di Giani sul Ciuffenna.

Il tuffo nel Ciuffenna. Giani inaugura i giardini e rinnova la tradizioneOgni anno con il sindaco di Loro Andrea Rossi si ritrovano per un bagno. E anche ieri dopo il taglio del nastro si è gettato nel fiume tra gli applausi. lanazione.it

Loro Ciuffenna, inaugurati i nuovi Giardini Belvedere: dopo il taglio del nastro il tuffo nel Ciuffenna di Rossi e GianiSono stati inaugurati questa mattina i nuovi Giardini Belvedere, in via Venturino Venturi, a Loro Ciuffenna. L’intervento completa il progetto di rigenerazione urbana avviato dal Comune grazie al band ... valdarnopost.it