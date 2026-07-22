Domani, giovedì 23 luglio, a Loro Ciuffenna si terrà l’inaugurazione dei nuovi Giardini Belvedere, situati in via Venturino Venturi. La cerimonia segnerà l’apertura di uno spazio pubblico recentemente completato, destinato a essere utilizzato dalla comunità locale. L’evento è programmato per le ore 10 e prevede la partecipazione delle autorità locali. La struttura comprende aree verdi e spazi di aggregazione pubblica.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Saranno inaugurati domani, giovedì 23 luglio, i nuovi Giardini Belvedere di Loro Ciuffenna, il nuovo spazio pubblico realizzato in via Venturino Venturi. La cerimonia prenderà il via alle 11.30 e vedrà la partecipazione del sindaco Andrea Rossi, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessore regionale al Governo del territorio Filippo Boni e della consigliera regionale Roberta Casini. L'inaugurazione rappresenterà un momento importante per la comunità, che potrà conoscere e vivere un'area verde pensata come luogo di incontro, socialità e valorizzazione del territorio. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loro Ciuffenna inaugura i nuovi Giardini Belvedere

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