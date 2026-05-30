Sabato 30 maggio, a Firenze, si è tenuta l’inaugurazione del ponte sull’Arno intitolato a Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di via dei Georgofili nel 1993. La sindaca ha dichiarato che si tratta di un giorno che porterà nel cuore. Il presidente della regione ha definito l’evento un momento storico. Una grande folla ha partecipato alla cerimonia, che ha richiamato cittadini e rappresentanti istituzionali.

Folla per il nuovo ponte sull'Arno intitolato alle sorelline Caterina, nemmeno due mesi di vita, e Nadia Nencioni, nove anni, vittime della strage di via dei Georgofili. Il nome del ponte scelto dai fiorentini. Sara Funaro: "Una scelta che tiene viva la memoria delle più piccole vittime della strage mafiosa di via dei Georgofili" Una folla di persone a Firenze sabato 30 maggio per l’inaugurazione del ponte Caterina e Nadia Nencioni, ponte sull’Arno intitolato alle sorelline che la notte tra il 26 e 27 maggio 1993 persero la vita nella strage di via dei Georgofili. Caterina, nemmeno due mesi di vita, e Nadia, nove anni, vittime della... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Firenze inaugura ponte Caterina e Nadia Nencioni, sindaca Funaro: “Un giorno che porterò nel cuore”. Giani: “Momento storico”

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Temi più discussi: Il nuovo ponte Nencioni a Firenze è pronto: prima la passeggiata inaugurale, poi l’apertura al traffico. Gli orari; Nuovo ponte Nencioni a Firenze, sabato l'inaugurazione con una camminata collettiva: Ci vediamo alle 11.30; Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo ponte sull'Arno, prima la passeggiata poi le auto; Dall’Anconella a Bellariva, il 30 maggio l’apertura del ponte Nencioni.

Domani 30 maggio Firenze inaugura il Ponte Caterina e Nadia Nencioni, che collega Bellariva al Parco dell'Anconella, nome, scelto dai cittadini, omaggio alle due sorelline vittime della strage di via dei Georgofili Ore 11:30 | Lato via di Villamagna Ci ve x.com

Il nuovo ponte Nencioni è aperto, un fiume di persone per l’inaugurazione. Funaro emozionata: Un giorno che porterò nel cuoreInaugurata la nuova infrastruttura sull’Arno intitolata alle sorelline vittime dei Georgofili. Lo zio Luigi Dainelli: Sia un ponte per la verità sulla strage. Un migliaio di cittadini presenti: Eve ... lanazione.it

Firenze, sabato apre il Ponte NencioniC’è la data ufficiale: il nuovo Ponte Caterina e Nadia Nencioni sarà inaugurato sabato 30 maggio 2026 alle 11:30. L’annuncio è arrivato dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore alla mobilità Andrea ... nove.firenze.it