Il trailer de Gli Anelli del Potere 3 anticipa la svolta più attesa della serie | c’è Sauron al centro

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer della terza stagione di Gli Anelli del Potere. Nel video si vede un’immagine ravvicinata di Sauron, che appare al centro della scena. La scena si svolge in un ambiente oscuro, con luci soffuse e un’atmosfera tesa. Non vengono forniti dettagli sulla trama, ma il trailer suggerisce che il personaggio di Sauron avrà un ruolo centrale nella nuova stagione.

Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer della terza stagione de Gli Anelli del Potere 3, la serie prequel ambientata nel mondo de Il signore degli Anelli; il breve filmato, mostrato al Comicon di San Diego, mostra vecchi e nuovi personaggi, e conferma la centralità del personaggio di Sauron, intento a fare di tutto per forgiare l’Unico Anello, che gli permetterà di dominare il mondo conosciuto. La sua minaccia si fa sempre più concreta, mentre elfi e nani cercano di contrapporvisi con le loro armi; come preventivato, la terza stagione vedrà un timeskip importante (circa 5 anni, come dichiarato sul palco) dagli eventi del precedente ciclo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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