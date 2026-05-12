Gli Anelli del Potere 3 svelate la data d’uscita e la prima immagine di Sauron

Prime Video ha annunciato la data di uscita della terza stagione de Gli Anelli del Potere, insieme alla prima immagine di Sauron. La stagione sarà disponibile a partire da una data specifica, che è stata comunicata recentemente. L’immagine diffusa mostra il volto del personaggio in modo chiaro, senza ulteriori dettagli aggiuntivi. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie.

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Prime Video ha finalmente reso noto quando sarà possibile vedere la terza stagione della serie tratta dalle appendici de Il Signore degli Anelli di Tolkien, insieme a una prima immagine del villain Oltre un anno e mezzo dopo il finale della seconda stagione, Prime Video ha finalmente annunciato la data d'uscita della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che proseguirà gli eventi narrati nelle appendici scritte da J.R.R. Tolkien. Non solo, lo streamer ha anche diffuso una nuova immagine del villain della storia, Sauron, che nella serie è interpretato da Charlie Vickers e che finalmente si mostrerà con il look con cui l'abbiamo incontrato per la prima volta nella saga cinematografica di Peter Jackson.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gli Anelli del Potere 3, svelate la data d’uscita e la prima immagine di Sauron ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli Anelli del Potere 3: Sauron e l’Unico Anello torneranno da novembre su Prime VideoDurante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, seguito da Deadline stanotte, Prime Video ha confermato che la terza stagione de Il Signore degli... Gli Anelli del Potere 3: uscita anticipata? Le nuove indiscrezioni sulla serie Prime VideoOttime notizie per i fan di Tolkien: la terza stagione della serie Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, arriverà molto... Argomenti più discussi: IL SIGNORE DEGLI ANELLI - GLI ANELLI DEL POTERE, la data di uscita della terza stagione della serie fantasy di Prime Video; Fourth Wing, la nuova serie fantasy Amazon che batterà 10-1 Gli Anelli del Potere; Gli Anelli del Potere, Stagione 3: la data di uscita, la sinossi e il cast confermato; Stregoni de Il Signore degli Anelli: ecco chi è il più potente in assoluto - Aggiornata. Prima immagine da 'Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere' Stagione 3 (Debutta l'11 novembre) reddit Roberta Gambardella (@Roberta_Gmb) / Posts / X x.com Gli anelli del potere 3, svelata la data di uscita: cosa succederà nella terza stagioneGli Anelli del Potere 3 uscirà l’11 novembre 2026 su Prime Video: la notizia è ufficiale. Scopri tutte le anticipazioni sulla trama e il cast della nuova stagione della serie fantasy ispirata all'un ... tag24.it