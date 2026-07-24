Il Tottenham deve affrontare una grande sfida nel vendere il difensore da 50 milioni di sterline

Il Tottenham è alle prese con la difficile vendita del difensore, valutato circa 50 milioni di sterline. La trattativa riguarda diverse squadre europee, mentre si aspetta una decisione finale. Nel frattempo, Sergio Romero ha festeggiato la vittoria del club contro l’Eintracht Francoforte, come mostrato da una foto recente. Cristian Romeo sembra essere il giocatore più vicino a lasciare il club durante la sessione di mercato estiva.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Sergio Romero esulta dopo la vittoria del Tottenham contro l’Eintracht Francoforte (foto di Alex GrimmGetty Images) Cristian Romeo sembra destinato a trasferirsi dal Tottenham quest’estate e varie squadre vengono collegate da tutta Europa. Se ti piace la copertura di CaughtOffside e vuoi vederne di più, aggiungici come fonte preferita su Google per renderci tra i preferiti e vedere altri nostri contenuti. Le cose sono davvero cambiate al Tottenham Hotspur negli ultimi mesi. Quando Roberto de Zerbi venne nominato allenatore in primavera, con il club in zona retrocessione, sembrò il lancio finale dei dadi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Liverpool vs Tottenham… BIG Questions Before Kickoff

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