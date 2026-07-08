Il Manchester United concorda un accordo da 50 milioni di sterline per il centrocampista del Chelsea Andrey Santos… mentre i Blues annunciano la firma di Quenda da 40 milioni di sterline

Il Manchester United ha raggiunto un accordo da 50 milioni di sterline con il Chelsea per il trasferimento del centrocampista Andrey Santos. Contestualmente, i Blues hanno annunciato la firma di un nuovo giocatore per 40 milioni di sterline. La trattativa tra le due squadre è stata confermata da diverse fonti, e il trasferimento di Santos dovrebbe essere ufficializzato a breve.

2026-07-08 20:39:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United ha concordato una mossa di 50 milioni di sterline per il centrocampista Andrey Santos dai rivali del Chelsea, secondo molteplici fonti. Il 23enne si sottoporrà a visite mediche all’Old Trafford dopo che i due club della Premier League hanno concordato un pacchetto di 48 milioni di sterline, con ulteriori 2 milioni di sterline in add-on e il Chelsea che si assicura una clausola di vendita del 10%. Santos è arrivato al Chelsea dal Vasco de Gama nel 2023 e la scorsa stagione ha giocato 43 partite con i Blues, segnando tre gol e fornendo quattro assist. Ha trascorso periodi in prestito anche al Nottingham Forest e allo Strasburgo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Manchester United Menang Dari Chelsea, Garnancho Berubah Jadi Impostor

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