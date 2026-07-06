Il Tottenham ha annunciato l’acquisto del centrocampista italiano Sandro Tonali dal Newcastle per circa 100 milioni di sterline. La conferma è arrivata nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulla durata del contratto o eventuali bonus. La cifra potrebbe aumentare, secondo quanto riportato, ma non sono stati forniti numeri ufficiali. Nessun commento è stato rilasciato da parte delle parti coinvolte.

2026-07-06 12:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Tottenham ha confermato la cattura del nazionale italiano Sandro Tonali dal Newcastle per una cifra che potrebbe salire a £ 100 milioni. Tonali è l’ultimo acquisto del club del nord di Londra, che ha concluso al 17° posto ciascuna delle ultime due stagioni di Premier League. Si unisce a Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka agli Spurs, che ora hanno speso circa 230 milioni di sterline durante la stagione conclusiva. Il 26enne ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ULTIM’ORA: Il Tottenham conferma l’acquisto da 100 milioni di sterline del centrocampista Sandro Tonali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spurs Confirm Senesi Signing, More Deals Imminent

Notizie e thread social correlati

Colpaccio del Tottenham: preso Tonali per 100 mln di sterline, è l'italiano più caro di sempre. Sorride anche il MilanIl Tottenham ha concluso l'acquisto di Sandro Tonali dal Newcastle per 100 milioni di sterline, inclusi 8 milioni di bonus.

Sandro Tonali al Tottenham per 116 milioni di euro! È il calciatore italiano più pagato della storiaSandro Tonali si trasferisce al Tottenham per 116 milioni di euro, diventando il calciatore italiano più costoso di sempre.

Temi più discussi: Quote Sandro Tonali Tottenham: pronti 100 milioni per l'ex Milan; Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record; Tonali: 'Se ho scelto il Tottenham il merito e' soprattutto di De Zerbi'; Brescia, clamorosa 'mossa' di Cellino: così incasserà 4 milioni per la cessione di Tonali al Tottenham.

ULTIM'ORA MERCATO #Tottenham, ufficiale l'acquisto di Sandro #Tonali: il centrocampista lascia il #Newcastle dopo 3 stagioni #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

[Ornstein su X] ESCLUSIVA: il Tottenham Hotspur raggiunge un accordo con il Newcastle United per firmare Sandro Tonali. Accordo per il 26enne internazionale italiano per unirsi al #THFC dal #NUFC £92,5 milioni + £7,5 milioni in potenziali bonus legati a reddit

Ufficiale Tonali al Tottenham 'qui tutto magico, non vedo l'ora di cominciare'(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Tottenham. L'annuncio arriva dal club della Premier League che ha ingaggiato per una cifra record (oltre 100 milioni) il centroca ... tuttosport.com

Tottenham, ufficiale l'acquisto di Sandro Tonali: affare record da 100 milioni di euroIl centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle e diventa il colpo più costoso della storia degli Spurs. Le prime parole: C'era una sola squadra per me ... tuttojuve.com