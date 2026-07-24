Il Tar ha deciso a favore del Comune, autorizzando la riapertura del Centro tennis. La sentenza ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara per la gestione dell’impianto di via Roma. La decisione permette di riprendere le attività nel centro, che era stato oggetto di contestazioni legali. La riapertura è ora possibile senza ulteriori ostacoli giudiziari.

Il centro tennis potrà aprire alla luce della sentenza del tribunale amministrativo regionale, che ha rigettato il ricorso presentato contro l’aggiudicazione della gara per la gestione dell’impianto di via Roma. Con questa decisione, il Tar Lombardia di fatto conferma la correttezza della procedura di gara e l’affidamento al privato che aveva vinto l’appalto. "Questo consentirà l’apertura del centro sportivo fino al 2028, confermando attività sportive esistenti e inserendone di nuove - annuncia la sindaca Carla Pessina - La concessione prevede inoltre la gestione del bar, offrendo così uno spazio di aggregazione non solo per coloro che vorranno praticare attività sportive o ai giovani che vorranno seguire i corsi delle discipline, ma per tutti i cittadini che vorranno animare il nostro centro sportivo nel Milanino". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tar dà ragione al Comune: il Centro tennis può riaprire

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