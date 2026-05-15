Asilo Magnolia e primaria il Tar dà ragione al Comune

Il Tar di Lombardia ha stabilito di respingere i ricorsi presentati dai genitori contro la chiusura dell’asilo Magnolia e della scuola primaria di Ponte Chiasso. La decisione riguarda sia l’istituto per la prima infanzia che quello elementare, entrambi oggetto di contestazioni legali. La notifica ufficiale della sentenza conferma la conclusione delle procedure giudiziarie avviate in relazione alla chiusura di queste strutture scolastiche. La questione è ora considerata definitiva dal tribunale.

Il Tar di Lombardia ha respinto il ricorso presentato dai genitori contro la chiusura dell’asilo Magnolia, sia quello analogo relativo alla scuola primaria di Ponte Chiasso. Entrambe le scuole, dovranno quindi chiudere, così come deciso dalla Giunta del Comune di Como. Subito si sono alzate le reazioni da più parti, a partire da Daniele Valsecchi, segretario cittadino del Pd e Francesco Finizio, referente scuole del Pd. "Prendiamo atto delle sentenze del Tar – dicono – ed esprimiamo il massimo rispetto per i pronunciamenti della magistratura amministrativa. Tuttavia, la conferma che la discrezionalità amministrativa sia ritenuta legittima, non sposta il giudizio politico: è una decisione politica profondamente sbagliata e un autentico disastro sociale per la città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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