Il Tar ha respinto l’ordinanza del Comune che aveva richiesto la messa in sicurezza del centro sportivo “Calisto”. Contestualmente, è stata revocata la concessione di gestione dell’impianto, che era prevista fino al 2034. La disputa tra l’amministrazione comunale e l’ex gestore si è risolta con questa decisione giudiziaria, che ha confermato l’annullamento dell’autorizzazione precedentemente concessa. La causa si inserisce in un contesto di tensioni legali tra le parti coinvolte.

Il Comune ordina la messa in sicurezza dell’impianto sportivo “Calisto“, il gestore impugna l’ordinanza ed arriva la revoca della concessione per la gestione prevista fino al 2034. Il primo atto di quella che si è trasformata in una controversia legale tra la Clitunno Volley ed il Comune di Castel Ritaldi va all’associazione sportiva rappresentata dall’avvocato Marco Parmegiano Palmieri. Sì, perché il Tar ha accolto il ricorso contro l’ordinanza sindacale con cui il Comune dava mandato all’associazione sportiva di attivare i lavori di messa in sicurezza del Centro sportivo. Le tappe. L’11 aprile 2023 il Comune di Castel Ritaldi aveva comunicato alla Clitunno Volley l’inizio dei lavori di resyling del Centro sportivo polivalente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia legale sul Centro sportivo. Comune e associazione ai ferri corti. Il Tar dà ragione all’ex gestore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubThe College Kid Everyone Ignored Was Secretly the World's Strongest Exorcist

Notizie e thread social correlati

Centro Biavati Bologna, Comune e curatore ai ferri corti. L’assessora: “Non abbiamo le chiavi”. Lui: “Dal Comune chiusura totale”A Bologna, le tensioni tra il Comune e il curatore del Centro sportivo Biavati sono aumentate, con il Comune che afferma di non avere le chiavi per...

Comune e Tribunale di Bologna ai ferri cortissimi per il centro sportivo Biavati. “Ridateci le chiavi”. “Ci tuteleremo”Il Comune e il Tribunale di Bologna sono in una disputa riguardante il centro sportivo Biavati.

Temi più discussi: Battaglia legale sul Centro sportivo. Comune e associazione ai ferri corti. Il Tar dà ragione all’ex gestore; Ardea, continua la battaglia legale sulla pescheria nel centro commerciale: il caso approda al Consiglio di; Un litro d’acqua e tre gradi di giudizio. Il rubinetto finisce in Cassazione; Golden power, il Consiglio di Stato chiude la battaglia legale tra Unicredit e il governo.

Golden power, il Consiglio di Stato chiude la battaglia legale tra Unicredit e il governoI giudici prendono atto della rinuncia al ricorso della banca guidata da Andrea Orcel contro la sentenza del Tar che ha affossato la scalata al Banco ... repubblica.it

E’ battaglia sul ruolo di Robbi Manghi. Scontro federazione medici legali-VinciStiamo valutando se presentare denuncia, è stato infangato il nome non solo di un consulente ma di fatto della commissione; ribadisco che il dottor Robbi Manghi è medico legale, e svolge attività di ... lanazione.it