Il sottosegretario Prisco | Presidio convocato senza preavviso

Il sottosegretario agli Interni ha affermato che il presidio a Bologna è stato convocato senza preavviso, scatenando una verifica da parte del Ministero. Ha dichiarato che, a seguito di gravi disordini, il Ministero si è attivato per controllare che le regole siano state rispettate. La comunicazione è arrivata dopo l’avvio di un’istruttoria sulla convocazione del presidio.

Emanuele Prisco (FdI, nella foto), sottosegretario agli Interni, perché il Viminale ha avviato un’istruttoria sulla convocazione del presidio a Bologna? "Visti i gravi disordini, il Ministero ha il dovere di verificare il rispetto delle regole. La legge italiana (articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ndr) stabilisce che per qualsiasi manifestazione in luogo pubblico debba essere presentato un preavviso formale scritto alla Questura con congruo anticipo. Nel caso di Bologna non è pervenuto alcun preavviso formale nei termini: le autorità hanno appreso dell’iniziativa quasi contestualmente alla sua diffusione agli organi di informazione e sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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