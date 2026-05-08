A Villorba, nel presidio di una catena di supermercati, undici dipendenti sono stati trasferiti senza preavviso a una filiale di Como. La decisione ha coinvolto il trasferimento di personale senza comunicazione anticipata, sostituendoli con lavoratori interinali. La situazione solleva domande sul modo in cui i contratti a tempo indeterminato possano essere modificati o sostituiti con contratti temporanei.

? Punti chiave Come possono i contratti stabili trasformarsi in nuove proposte contrattuali?. Perché l'azienda ha scelto di sostituire i dipendenti con interinali?. Quale responsabilità ha il committente Pam nella gestione di questi appalti?. Come influirà questo trasferimento notturno sulla vita dei lavoratori coinvolti?.? In Breve Trasferimento notturno di 11 dipendenti con contratti determinati e indeterminati verso Como.. Presidio Filcams-Cgil Trevatese organizzato da Alberto Irone nella mattinata dell'8 maggio 2026.. Sostituzione dei lavoratori trasferiti con personale interinale per ridurre i costi operativi.. Criticità verso il committente Pam per la gestione degli appalti e dei diritti contrattuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villorba, presidio Pam: 11 dipendenti spostati a Como senza preavviso

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