Fermo il Sottosegretario Prisco esamina i soccorsi dei Vigili del Fuoco
Il Sottosegretario Prisco ha visitato il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo per verificare lo stato delle operazioni di soccorso e discutere delle prossime novità in arrivo. Sono state poste domande sulla consegna di nuove attrezzature tecnologiche e sull’impatto del rinnovamento del parco mezzi sulla sicurezza nelle aree montane. La visita è avvenuta in un momento di attenzione crescente verso le attività di emergenza e la tutela del territorio locale.
? Domande chiave Quali nuove attrezzature tecnologiche arriveranno presto al Comando di Fermo?. Come influirà il nuovo parco mezzi sulla sicurezza delle zone montane?. Perché il Governo ha scelto proprio il territorio fermano per l'analisi?. Chi coordinerà i nuovi interventi tra mare e collina dopo l'ammodernamento?.? In Breve Partecipazione di Eros Mannino, Donatello Di Marzio, Edoardo D’Alascio e autorità locali.. Presenza coordinata di Eugenio Ferraro, Gino Troiani, Vittorio Angelini e Angelo Picone.. Efficacia operativa del comando garantita dalla morfologia tra Adriatico e zone montane.. Eros Mannino conferma l'integrazione imminente di nuove attrezzature tecniche d'avanguardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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