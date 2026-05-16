Fermo il Sottosegretario Prisco esamina i soccorsi dei Vigili del Fuoco

Il Sottosegretario Prisco ha visitato il Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo per verificare lo stato delle operazioni di soccorso e discutere delle prossime novità in arrivo. Sono state poste domande sulla consegna di nuove attrezzature tecnologiche e sull’impatto del rinnovamento del parco mezzi sulla sicurezza nelle aree montane. La visita è avvenuta in un momento di attenzione crescente verso le attività di emergenza e la tutela del territorio locale.

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