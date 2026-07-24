La diga beach si dice disponibile a discutere, mentre un golfo in costante mutamento presenta una linea di costa tra viale Italia e Muggiano dominata da moli e banchine. La seconda parte del viaggio del presidente, dedicata a questa zona, si concentra sul suo primo anno di mandato. La costa si presenta con continui interventi, senza variazioni sostanziali, mantenendo la presenza di strutture portuali lungo tutto il tratto.

Un golfo in continuo cambiamento, ma con una costante: una linea di costa che da viale Italia fino a Muggiano, vede solo moli e banchine. È a levante che si concentra la seconda parte del ’viaggio’ pensato dal presidente Pisano per raccontare il suo primo anno di presidenza. Qui dove il Miglio Blu è una certezza – e dove i principali marchi della cantieristica sgomitano per una banchina in più – e dove Fincantieri è più viva che mai. "Fincantieri ha previsto grossi investimenti di recupero e ristrutturazione dei moli, per i quali siamo ancora nella fase autorizzativa, e per il bacino di carenaggio" dice il presidente dll’Adsp, che poi sul tema degli spazi nella cantieristica sottolinea come quasi tutti i grandi marchi siano al lavoro "per progetti di espansione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno della ’Diga Beach’: "Disponibili a discuterne"

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