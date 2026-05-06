Diga | tenuta dei fondali a 50 metri di profondità dati non disponibili
Martedì 5 maggio 2026 si è svolta una seduta del consiglio regionale durante la quale, su richiesta di un consigliere del Partito Democratico, è stata sollevata la questione della diga e della tenuta dei fondali a 50 metri di profondità. La Giunta non ha fornito dati disponibili riguardanti questa profondità, mentre il consigliere ha chiesto aggiornamenti sulla consegna dei risultati dei campi prova richiesti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici alla struttura commissariale.
In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 maggio 2026 Simone D'Angelo (Pd) ha chiesto alla Giunta notizie sull'avvenuta acquisizione da parte della struttura commissariale dei risultati dei campi prova prescritti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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