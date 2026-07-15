Il ritorno della Diga Beach Il progetto vagliato dal Mase | Una spiaggia per gli spezzini Speriamo sia la volta buona

Notizia in breve

Il progetto Diga Beach è stato esaminato nuovamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha dato il via libera alla ripresa delle attività. Si tratta di un'iniziativa volta a realizzare una spiaggia accessibile agli abitanti della zona, con l’obiettivo di favorire il turismo e l’uso pubblico della costa. Dopo anni di stop, il progetto è stato valutato come fattibile e pronto per procedere alle fasi successive, secondo quanto comunicato dall’ente competente.