Il ritorno della Diga Beach Il progetto vagliato dal Mase | Una spiaggia per gli spezzini Speriamo sia la volta buona
Il progetto Diga Beach è stato esaminato nuovamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha dato il via libera alla ripresa delle attività. Si tratta di un'iniziativa volta a realizzare una spiaggia accessibile agli abitanti della zona, con l’obiettivo di favorire il turismo e l’uso pubblico della costa. Dopo anni di stop, il progetto è stato valutato come fattibile e pronto per procedere alle fasi successive, secondo quanto comunicato dall’ente competente.
La Spezia, 15 luglio 2026 – Sembrava tutto morto e sepolto, infranto contro gli scogli della burocrazia e della politica. Invece, il progetto Diga Beach torna prepotentemente alla ribalta. Merito del suo ostinato ideatore, il geometra Giacomo Maregatti, fondatore della società Isola nella Corrente che da oltre venti anni sta lottando per vedere realizzato il suo sogno, ovvero quello di creare un approdo turistico sulla diga foranea del golfo, nel lato di levante. 2026 - DIGA FARO RUDERI Avvio del procedimento del Mase. È di poche settimane fa infatti l’ avvio di un procedimento di valutazione da parte del Mase, il ministero dell’Ambiente e... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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“La volta buona”, gli ospiti della settimana dal 25 al 29 maggioDal 25 al 29 maggio, il daily show pomeridiano va in onda su Rai 1 alle 14, condotto da Caterina Balivo.
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Beach Trail. Party Tyme · The Spectre (TV mix). Ogni passo ti porta in un luogo diverso. Dalla spiaggia alla pineta, fino alla diga e al faro del Lido di Venezia: il CMP Venice Lido Beach Trail è un percorso da vivere, non solo da correre. 20 settembre 20 facebook
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Si dice che si ferma è perduto! E la mia Anto non ha alcuna intenzione di fermarsi Il 22 agosto a Ravenna ci sarà leiMentre gli altri parlano tu, amore, in silenzio continua a costruireTi meriti tutto il successo del mondo Sempre più fiera della mia dolce rag x.com