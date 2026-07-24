Domenica mattina, una struttura di lusso con cinque stelle ha subito un'allerta per un problema legato al sistema delle acque territoriali. Durante le prime ore del giorno, sono stati rilevati malfunzionamenti che hanno causato interruzioni temporanee alle forniture idriche. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione, che ha coinvolto anche alcune aree vicine alla struttura. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui danni o sui tempi di ripristino.

Quest’anno, per le vacanze, ho deciso di concedermi qualcosa di veramente esclusivo. ‘Na struttura a cinque stelle dotata di ogni comfort.Domenica mattina. Mi affaccio dal terrazzo della mia suite al quinto piano. Il caldo è feroce, ma l’aria condizionata riesce a rinfrescare perfino il marmo del balcone. Sotto di me si apre un edificio monumentale disposto a ferro di cavallo, come ad abbracciare il mare fino all’orizzonte. Vetrate immense. Marmi color miele. Divani avorio immacolati. Palme, orchidee, profumo di legni orientali e fiori bianchi. Personale elegante, impettito, addestrato al sorriso. Penso, soddisfatto, che milleduecento euro a notte siano un prezzo ragionevole pe’ ‘stu paradiso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Il sistema delle acque territoriali

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