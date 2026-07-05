Assegnazione provvisoria docenti | l' ordine corretto delle preferenze territoriali

Per l'assegnazione provvisoria dei docenti per l'anno scolastico 2026-2027, le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online ufficiale. È fondamentale inserire in modo corretto le preferenze territoriali, soprattutto nel caso di richieste di ricongiungimento familiare, come coniuge, figli o genitori. La compilazione accurata delle preferenze è essenziale per evitare errori che possano influire sulla procedura di assegnazione.

La domanda di assegnazione provvisoria docenti per l'anno scolastico 20262027 va compilata su Istanze Online con grande cura, soprattutto quando il motivo della richiesta è il ricongiungimento familiare al coniuge, ai figli o ai genitori. Un semplice errore nell'ordine delle preferenze territoriali può vanificare mesi di attesa: alcune sedi vantaggiose rischiano di non essere valutate, e in certi casi l'intera domanda viene limitata dal sistema informatico. Capire la logica dietro le preferenze analitiche e sintetiche è quindi il primo passo per non commettere passi falsi.Preferenze analitiche e sintetiche: le due strade possibiliIl sistema di Istanze Online lascia ai docenti due modi per indicare le scuole desiderate. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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