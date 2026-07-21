Due navi da ricerca cinesi, la Xue Long e la Xue Long 2, hanno attraversato la zona economica esclusiva degli Stati Uniti nel Mare di Bering, dirigendosi verso l’Artico. Le imbarcazioni sono state rilevate mentre si muovevano in acque internazionali, entrando nella ZEE americana senza autorizzazione ufficiale. La loro presenza ha suscitato preoccupazioni per le attività di sorveglianza e monitoraggio in quella regione strategica.

La competizione strategica tra Stati Uniti e Cina si sposta sempre più a nord. Due navi da ricerca cinesi, la Xue Long e la Xue Long 2, hanno attraversato la zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati Uniti nel Mare di Bering dirigendosi verso l’Artico. Pur trattandosi di un transito consentito dal diritto internazionale, l’episodio ha spinto la Guardia Costiera americana ad attivare un monitoraggio speciale nell’ambito dell’Operazione Frontier Sentinel, segno della crescente attenzione di Washington verso le attività cinesi in una regione sempre più strategica. Le navi cinesi monitorate dalla Guardia Costiera. Secondo quanto reso noto dalla... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme nell’Artico: due navi spia cinesi attraversano le acque territoriali degli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

U.S Navy Just Gave Russia Something So TERRIFYING… Moscow Knows Its Over!

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi nell’Iran del sudGli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro un sito di lancio di missili e imbarcazioni nel sud dell’Iran.

Trump dice che gli Stati Uniti aiuteranno le navi bloccate a lasciare lo Stretto di HormuzGli Stati Uniti hanno annunciato che forniranno assistenza alle navi bloccate nello Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il...

Trump torna a insistere sulla Groenlandia: Dovrebbe essere controllata dagli Stati UnitiArrivando al vertice Nato, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che la Danimarca non ha investito a sufficienza nella sicurezza del territorio artico e che la Groenlandia è il princip ... msn.com

Il gioco artico tra USA, Russia e Cina: perché la questione Groenlandia spaventa la NATOFanpage.it pubblica un estratto dell'ultimo libro del giornalista del Tg1 Mario De Pizzo, intitolato Tempesta, Reykjavík, Brest, New York, Rabat ... fanpage.it