Il sindaco sull’incontro con Intesa | Volevano sondare il terreno Poi scrive anche al Ministero
Il sindaco ha confermato di aver incontrato rappresentanti di Intesa Sanpaolo, i quali avevano come obiettivo un sondaggio preliminare. Successivamente, ha scritto una lettera al Ministero. Le indiscrezioni sull’incontro erano state pubblicate da un quotidiano locale. La comunicazione evidenzia che l'incontro si è svolto in un contesto di dialogo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.
Dopo le indiscrezioni sull’incontro con Intesa Sanpaolo anticipate da La Nazione, il sindaco Nicoletta Fabio ricostruisce le tappe del percorso seguito dall’amministrazione comunale sulla vicenda Mps, spiegando le ragioni che l’hanno portata a non rendere immediatamente pubblico il confronto con la banca avvenuto il 24 giugno a Palazzo pubblico, poco prima del consiglio comunale straordinario dedicato al Monte. "Il 12 giugno, dopo l’invito che avevo lanciato, ho incontrato il presidente Giani e la presidente Carletti - afferma Fabio -. Abbiamo condiviso la necessità di seguire con attenzione gli sviluppi della situazione e di rappresentare in modo unitario le istanze del territorio, a partire dalle garanzie richieste". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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