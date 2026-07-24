Il sindaco sull’incontro con Intesa | Volevano sondare il terreno Poi scrive anche al Ministero

Notizia in breve

Il sindaco ha confermato di aver incontrato rappresentanti di Intesa Sanpaolo, i quali avevano come obiettivo un sondaggio preliminare. Successivamente, ha scritto una lettera al Ministero. Le indiscrezioni sull’incontro erano state pubblicate da un quotidiano locale. La comunicazione evidenzia che l'incontro si è svolto in un contesto di dialogo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.