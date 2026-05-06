Oggi al Ministero si è tenuto un incontro con i sindacati riguardante la riforma degli Istituti tecnici prevista dal PNRR. Durante l'incontro, sono state discusse questioni legate alla stabilità dell'organico e alla tutela delle discipline. I rappresentanti sindacali hanno aderito a una procedura di raffreddamento in vista di un approfondimento sulle misure da adottare. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati o decisioni definitive.

Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma degli Istituti tecnici disposta dal PNRR. Nell'incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente voluti dal Ministro Valditara per il prossimo anno scolastico, che si procederà, nel rispetto degli obiettivi della riforma e della garanzia della qualità dell'offerta formativa, ad introdurre anche una modifica normativa, a regime, diretta a ridefinire la quota riservata alle istituzioni scolastiche con la finalità di assicurare la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline

Notizie correlate

Istituti tecnici, la circolare MIM sulla riduzione di ore di italiano e geografia. Sindacati: “Bloccare riforma”Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso nota la circolare con le indicazioni operative della discussa riforma degli Istituti tecnici,...

Riforma istituti tecnici, al Ministero il confronto coi sindacati sui nuovi quadri orari: venerdì 27 marzo gli USR ricevono i prospetti sulle classi di concorsoNella mattinata di giovedì 26 marzo si è svolto presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro tra le organizzazioni sindacali e la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici: confronto MIM e sindacati; Riforma istituti tecnici: raggiunto accordo su organici, tavolo aperto il 6 maggio; Riforma istituti tecnici, Sgambato: Una forzatura evidente. Vogliamo una scuola di addestramento o di cittadini consapevoli?; Sindacato - IL PRIMO STOP ALLA RIFORMA DEI TECNICI.

Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle disciplineOggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della ... iltempo.it

Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: Stabilità per organico e disciplineL’incontro di oggi a Roma rientra nella procedura di raffreddamento. Il governo lavora a una modifica normativa per bilanciare riforma e continuità didattica ... orizzontescuola.it

Dataroom di Milena Gabanelli. . L’obiettivo della riforma dei medici di famiglia è far lavorare i medici di famiglia nelle 1.038 Case della Comunità finanziate con 2 miliardi di euro del Pnrr. I vantaggi per i cittadini sarebbero notevoli: potranno rivolgersi a struttur - facebook.com facebook

La bozza del decreto-legge sulla riforma della medicina territoriale. Le incombenze degli enti. Costruite con i fondi Pnrr, per funzionare peseranno sulle casse degli enti. Il Piemonte dovrà rivedere il suo piano socio-sanitario x.com