Filicudi niente prima media per un’alunna di dieci anni La madre scrive al Ministero per reclamare il diritto allo studio sull’isola
Una bambina di dieci anni, residente sull'isola di Filicudi, non potrà frequentare la prima media quest’anno a causa della mancanza di un corso di preparazione agli esami. La madre ha scritto al Ministero per chiedere di garantire il diritto allo studio e la riattivazione del corso, che non è stato attivato per il prossimo anno scolastico. La scuola secondaria di primo grado non sarà disponibile sull’isola, lasciando l’alunna senza percorso formativo locale.
La vicenda riguarda da vicino il futuro scolastico di una bambina di dieci anni. La giovane Tiziana deve iniziare il percorso della scuola secondaria di primo grado, eppure sull’isola di Filicudi manca la riattivazione del Corso preparazione esami (Cpe) per l’anno scolastico in arrivo. Questa assenza di classi esporrebbe la famiglia al rischio concreto di dover fare i bagagli e cambiare casa. L’Ufficio scolastico provinciale di Messina, come rende noto l’ANSA, non ha fornito risposte rassicuranti ai precedenti solleciti della famiglia. Di conseguenza, il dicastero dell’Istruzione ha proceduto con l’assegnazione d’ufficio dell’alunna presso la scuola Vespucci di Malfa, istituto situato sulla vicina isola di Salina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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