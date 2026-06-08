Filicudi niente prima media per un’alunna di dieci anni La madre scrive al Ministero per reclamare il diritto allo studio sull’isola

Notizia in breve

Una bambina di dieci anni, residente sull'isola di Filicudi, non potrà frequentare la prima media quest’anno a causa della mancanza di un corso di preparazione agli esami. La madre ha scritto al Ministero per chiedere di garantire il diritto allo studio e la riattivazione del corso, che non è stato attivato per il prossimo anno scolastico. La scuola secondaria di primo grado non sarà disponibile sull’isola, lasciando l’alunna senza percorso formativo locale.