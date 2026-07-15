Alessandro Magnani sarebbe stato travolto da Paolo Belli che stava percorrendo in bici via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola Emilia Alessandro Magnani è il 41enne morto il giorno successivo all'incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026, nel quale è rimasto coinvolto insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Alessandro Magnani, morto dopo l'incidente con Paolo Belli in bici: nell'ultimo post parlava di "angolo di paradiso"

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Paolo e Francesca nella Bufera - Inferno, Divina Commedia

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici a Cognento, morto Alessandro Magnani: cantante sotto shockUn pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta in una zona tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano.

Incidente per Paolo Belli a Cognento, morto a 41 anni Alessandro Magnani "investito" dal conduttore in biciA Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana, si è verificato un incidente in cui un uomo di 41 anni è morto.

Temi più discussi: Il malore e poi l’urto con un ciclista a Campagnola, morto il pedone di 41 anni; E’ morto in ospedale il pedone investito da un ciclista: aveva 41 anni; Investito da una bicicletta, muore il 41enne Alessandro Magnani; Morto in ospedale il pedone investito da una bicicletta a Cognento di Campagnola.

NON CE L'HA FATTA ALESSANDRO MAGNANI, NELL'INCIDENTE COINVOLTO PAOLO BELLI. Il cantante è rimasto profondamente scosso e, anche dopo i soccorsi, ha continuato a chiedere notizie dell'uomo ricoverato in condizioni disperate. #incidente #P x.com

Chi era Alessandro Magnani, morto dopo l'incidente con la bici di Paolo Belli: allenatore di volley, tifoso del Napoli e l'ultimo post sull'angolo di paradisoL'ultima foto su Instagram lo ritrae in piscina. La didascalia è semplice: Il mio piccolo rifugio e angolo di paradiso. Alessandro Magnani l'aveva pubblicata ... leggo.it

Chi era Alessandro Magnani, allenatore di volley morto dopo l'incidente con la bici di Paolo Belli: tifoso appassionato e volto noto della BassaL'ultima foto su Instagram lo riprende in piscina. La didascalia è semplice: Il mio piccolo rifugio e angolo di ... msn.com