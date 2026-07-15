Chi era Alessandro Magnani morto dopo l' incidente con Paolo Belli in bici | nell' ultimo post parlava di angolo di paradiso

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Magnani sarebbe stato travolto da Paolo Belli che stava percorrendo in bici via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola Emilia Alessandro Magnani è il 41enne morto il giorno successivo all'incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026, nel quale è rimasto coinvolto insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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