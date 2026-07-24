Il segreto per mantenere stabile il nostro rapporto? Mai separati per più di otto giorni | Afrojack svela la regola che tiene uniti lui ed Elettra Lamborghini

Afrojack e Elettra Lamborghini hanno rivelato di avere una regola per mantenere stabile il loro rapporto: non essere separati per più di otto giorni. La coppia, impegnata in viaggi e concerti in tutto il mondo, ha deciso di rispettare questa regola per gestire la distanza. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla modalità di applicazione del patto.

Tra viaggi, concerti e impegni in giro per il mondo, Elettra Lamborghini e Afrojack hanno trovato un modo tutto loro per gestire la distanza. La coppia ha raccontato il patto che si è data: mai separati per più di otto giorni. La cantante italiana e il dj e produttore olandese, sposati dal 2020, hanno spiegato in un’intervista a People come riescano a mantenere stabile il loro rapporto nonostante le rispettive carriere li portino spesso lontani da casa. La regola degli otto giorni è diventata un punto fermo della loro relazione. Quando gli impegni di lavoro rendono inevitabile la separazione, entrambi cercano di organizzarsi per non trascorrere troppo tempo lontani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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