Elettra Lamborghini e Afrojack | Abbiamo una regola nel nostro matrimonio

Elettra Lamborghini e Afrojack sono sposati da cinque anni. Nonostante i numerosi impegni lavorativi che li tengono spesso lontani, continuano a mantenere un legame stabile. Nel settembre del 2020 si sono promessi sul lago di Como e, da allora, hanno mantenuto la loro promessa. La coppia ha condiviso pubblicamente di avere una regola nel loro matrimonio, anche se non sono stati forniti dettagli specifici.

Elettra Lamborghini e Afrojack sono sposati ormai da cinque anni, ma nonostante i rispettivi impegni lavorativi, che spesso li costringono a stare lunghi periodi separati, i due sono uniti come dopo le promesse pronunciate sul lago di Como nel settembre del 2020. In un'intervista esclusiva con il magazine statunitense People, la coppia ha raccontato il segreto del loro rapporto e quell'unica regola che si sono dati per stare bene insieme. La 32enne Elettra, cantante, presentatrice ed erede di una delle più importanti case automobilistiche al mondo, e il 38enne olandese Nick Leonardus van de Well nonostante quanto mostrano sui social, hanno una vita molto più semplice di quello che si possa pensare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Elettra Lamborghini e AfroJack

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