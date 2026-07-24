Elettra Lamborghini rivela il segreto dell’amore con Afrojack | la regola degli 8 giorni che tiene in piedi il loro matrimonio

Elettra Lamborghini ha condiviso di seguire una regola degli otto giorni per mantenere vivo il suo matrimonio con Afrojack, durato quasi sei anni. La cantante ha spiegato che questa strategia consiste nel dedicare attenzione e gesti speciali alla relazione ogni otto giorni. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa comporti esattamente questa regola, né se si tratti di un’abitudine consolidata o di un metodo particolare. La coppia continua a mostrarsi pubblicamente molto affiatata.

Quasi sei anni di matrimonio e la luna di miele non sembra ancora finita. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack continuano a mostrarsi innamorati come il primo giorno, tra scatti social che raccontano complicità e dichiarazioni pubbliche che farebbero arrossire anche i più romantici. Ma qual è il segreto di una coppia che vive costantemente sotto i riflettori, tra aerei privati, concerti internazionali e una notorietà che in Europa rende impossibile anche una semplice passeggiata. La risposta arriva direttamente dai protagonisti, che hanno scelto di raccontarsi in esclusiva al magazine americano People. E la rivelazione più interessante riguarda una regola ferrea che la coppia si è autoimposta per proteggere il loro legame dagli impegni lavorativi che li portano costantemente in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Elettra Lamborghini rivela il segreto che ha conquistato Afrojack

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