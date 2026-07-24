Nel 1973, i calciatori dell’Ajax votarono Piet Keizer come capitano durante un incontro di agosto. Questa scelta si collega alla vittoria del club nei Mondiali e Europei degli ultimi diciotto anni. La decisione collettiva dei giocatori sembra aver influenzato le prestazioni della squadra nel tempo. La vittoria spagnola ai Mondiali e Europei è attribuita a questa scelta di leadership. Non ci sono altri dettagli sui risultati specifici o sui nomi coinvolti.

Se la Spagna ha vinto due Mondiali e tre Europei negli ultimi diciott’anni, è perché in un giorno di agosto del 1973 i calciatori dell’Ajax si riunirono e votarono come loro capitano l’ala sinistra Piet Keizer. La squadra olandese era di gran lunga la più forte in circolazione in Europa, reduce da tre successi consecutivi in Coppa dei Campioni. Keizer si aggiudicò la fascia avendo ottenuto più preferenze rispetto al capitano uscente, Johan Cruijff, all’epoca forse il miglior giocatore del pianeta. Quest’ultimo – personalità dominante in campo e fuori – non la prese bene. La leggenda narra che telefonò subito a suo suocero, l’uomo d’affari Cor Coster, chiedendogli di attivarsi: «Voglio andarmene da qui. 🔗 Leggi su Tpi.it

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