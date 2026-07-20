Il segreto della Spagna campione? È una Nazionale ma sembra un club

La nazionale spagnola, campione del mondo, si distingue per la sua organizzazione interna. Il commissario tecnico ha sviluppato una squadra che funziona come un club, con un forte senso di coesione e ruoli definiti. Le strategie adottate puntano su un gioco collettivo e sulla compattezza tra i giocatori, creando un ambiente di lavoro simile a quello di una squadra di club professionistica. Questa impostazione ha contribuito a ottenere risultati di rilievo nel torneo.

I segreti della Spagna, meritatamente campione del mondo, possono essere cento. Ma può essere anche solo uno: Il CT Luis de la Fuente è riuscito a costruire una Nazionale con le caratteristiche di una squadra di club. Ognuno sa esattamente quello che deve fare, in ogni momento della partita. Gli errori sono ridotti al minimo, anche quelli individuali che spesso determinano i risultati. Non è facile riuscire a sviluppare certi automatismi quando si hanno a disposizione i giocatori per pochi giorni ogni tanto. Eppure tutto questo è riuscito e il trionfo finale certifica che De la Fuente è un signor allenatore. Molto più che un normale CT: un Maestro di calcio con la M maiuscola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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