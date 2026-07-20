La Spagna ha vinto il Mondiale, battendo in finale l’Argentina. È il secondo titolo per la nazionale, dopo quello del 2010. La vittoria arriva dopo un torneo segnato da polemiche politiche e comportamenti arroganti, con molte squadre coinvolte in scandali e tensioni. La finale si è disputata con il punteggio di 1-0, con gol decisivo nei tempi supplementari. La vittoria rende la nazionale campione del mondo per la seconda volta nella storia.

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta dopo il titolo conquistato nel 2010 in Sudafrica e con la Roja ha vinto anche il calcio, a lungo maltrattato in una manifestazione segnata dalla politica, dall’arroganza, dal business sfrenato e dal servilismo dei suoi dirigenti, versione zerbino di fronte il trumpismo. Ha vinto il calcio perché poi l’ultima parola spetta al campo e la nazionale di De da Fuente ha aspettato il minuto 106 per piazzare la stoccata vincente, con Ferran Torres, sull’assist di testa di Nico Williams, contro un’Argentina in dieci per l’espulsione di Enzo Fernandez al tramonto dei tempi regolamentari e letteralmente stremata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Spagna è campione del mondo: il trionfo della Roja restituisce dignità a un Mondiale segnato da politica, arroganza e servilismo

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Spain Are World Champions! Ferran Torres' Extra-Time Winner Breaks Argentina Hearts

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