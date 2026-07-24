il rugby torna in spiaggia

Le finali del Trofeo italiano di Beach Rugby si svolgono in riviera in questi giorni. La competizione coinvolge diverse squadre che si sfidano sulla spiaggia, portando il rugby in un contesto estivo e all’aperto. La manifestazione rappresenta un momento di grande fermento per gli appassionati e gli atleti, che si confrontano in partite dal ritmo rapido e coinvolgente. La competizione si conclude con le premiazioni e la consegna dei trofei ai vincitori.

È un’estate all’insegna dello sport, quella che sta andando in scena in riviera: in questi giorni, infatti, andranno in scena le finali del Trofeo italiano ‘Beach Rugby’. L’evento, il cui svolgimento è previsto dal 24 al 26 luglio presso la beach arena nella porzione di spiaggia antistante la pineta ‘Falcone Borsellino’, è organizzato dalla Asd Unione Rugby San Benedetto per decisione della Federazione Italiana Rugby. La città ospiterà per la prima volta le migliori 12 squadre maschili e 8 femminili del trofeo italiano di beach rugby composto da 35 tornei di livello nazionale che hanno assegnato il punteggio per la qualificazione alle finali che assegneranno il titolo di campioni d’Italia di disciplina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Handsome rugby players on the beach

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