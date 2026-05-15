A Genova torna il grande rugby internazionale con una sfida da brividi | data e avversario
A Genova si prepara a ospitare nuovamente una partita di rugby internazionale, con la nazionale italiana maschile che tornerà allo stadio Luigi Ferraris. Sono state definite le date del Nations Championship, una competizione appena avviata che coinvolge dodici nazionali, provenienti sia dall’Emisfero Nord sia dall’Emisfero Sud. La competizione avrà inizio a luglio, portando in campo squadre di diverse provenienze per una serie di incontri ufficiali. La data e l’avversario specifico non sono ancora state comunicate.
La nazionale italiana maschile di rugby torna allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Sono state fissate le date del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell’Emisfero Nord e dell’Emisfero Sud e che inizierà a luglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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