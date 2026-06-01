Rugby il San Donà torna in serie A | L' inizio di una nuova storia
Il Rugby San Donà ha ottenuto la promozione in serie A dopo aver perso di misura a Perugia, 22-21, nella partita di ritorno del 31 maggio. La squadra aveva già vinto in casa, 40-24, nella gara di andata. La promozione segue un solo anno di assenza dalla categoria e coincide con l’avvio di un nuovo progetto. La squadra torna così in serie A con entusiasmo e un obiettivo di rilancio.
Il Rugby San Donà torna in serie A dopo un solo anno, e con un nuovo progetto. La promozione è arrivata nel pomeriggio del 31 maggio con la sconfitta di misura a Perugia per 22-21, forti del pesante 40-24 conquistato nella gara d'andata in Veneto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
RUGBY SAN DONÀ, LA SERIE A È PIÙ VICINA.
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