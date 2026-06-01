Rugby il San Donà torna in serie A | L' inizio di una nuova storia

Notizia in breve

Il Rugby San Donà ha ottenuto la promozione in serie A dopo aver perso di misura a Perugia, 22-21, nella partita di ritorno del 31 maggio. La squadra aveva già vinto in casa, 40-24, nella gara di andata. La promozione segue un solo anno di assenza dalla categoria e coincide con l’avvio di un nuovo progetto. La squadra torna così in serie A con entusiasmo e un obiettivo di rilancio.